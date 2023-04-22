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Дома в Tunturi-Lapin seutukunta, Финляндия

Киттиля
3
Sirkka
2
3 объекта найдено
Дом 4 спальни в Киттиля, Финляндия
Дом 4 спальни
Киттиля, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 980,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 5 спален в Киттиля, Финляндия
Дом 5 спален
Киттиля, Финляндия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 172 м² 1/3 Этаж
€ 790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Вилла 3 спальни в Киттиля, Финляндия
Вилла 3 спальни
Киттиля, Финляндия
4 Количество комнат 5 ванных комнат 148 м² 1/3 Этаж
€ 1,790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Tunturi-Lapin seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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