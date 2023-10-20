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Коттеджи в Tunturi-Lapin seutukunta, Финляндия

Колари
3
Коттедж В архив
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5 объектов найдено
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Колари, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Колари, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€148,000
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Колари, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Колари, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€425,000
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Колари, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Колари, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€415,000
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киттиля, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киттиля, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€239,000
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Киттиля, Финляндия
Коттедж 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Киттиля, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€69,000

Параметры недвижимости в Tunturi-Lapin seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитная
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