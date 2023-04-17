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Купить дом в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

Рануа
1
Рованиеми
1
5 объектов найдено
Дом 4 спальнив Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Дом на две семьи в уютном жилом районе Венниваара г Рованиеми. Построен в 2019 году. Квартир…
Дом 3 спальнив Saarenkylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Saarenkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 комнатав Рануа, Финляндия
Коттедж 1 комната
Рануа, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Saarenkylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Saarenkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 94,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Vikajaervi, Финляндия
Дом 2 спальни
Vikajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 1/1 Этаж
€ 140,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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