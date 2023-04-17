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Купить недвижимость в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

Рованиеми
5
Рануа
1
11 объектов найдено
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Saarenkylae, Финляндия
Квартира
Saarenkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 4 спальнив Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Дом на две семьи в уютном жилом районе Венниваара г Рованиеми. Построен в 2019 году. Квартир…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Muurola, Финляндия
Квартира
Muurola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Дом 3 спальнив Saarenkylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Saarenkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 147 м² 1/1 Этаж
€ 249,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Saarenkylae, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saarenkylae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 50,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Коттедж 1 комнатав Рануа, Финляндия
Коттедж 1 комната
Рануа, Финляндия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 26 м² 1/1 Этаж
€ 59,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Saarenkylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Saarenkylae, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 94,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальнив Vikajaervi, Финляндия
Дом 2 спальни
Vikajaervi, Финляндия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 122 м² 1/1 Этаж
€ 140,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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