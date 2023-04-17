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Купить квартиру в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

Рованиеми
4
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6 объектов найдено
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Saarenkylae, Финляндия
Квартира
Saarenkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Muurola, Финляндия
Квартира
Muurola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Квартира 1 спальняв Saarenkylae, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saarenkylae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м² 1/1 Этаж
€ 50,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Rovaniemen seutukunta, Финляндия

с видом на озеро
недорогая
элитное
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