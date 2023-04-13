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Купить квартиру возле озера в Финляндии

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Lahden seutukunta, Финляндия
Квартира 3 спальни
Lahden seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 2/5 Этаж
€ 135,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 54 спальнив Торнио, Финляндия
Квартира 54 спальни
Торнио, Финляндия
82 Количество комнат 28 ванных комнат 1 700 м² 4/4 Этаж
€ 950,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Регионы с недвижимостью на продажу

Пори
Район Коувола
Varkauden seutukunta
Район Пиелиненская Карелия
Porvoon seutukunta
Район Иматра
Etelae-Pirkanmaan seutukunta
Pieksaemaeen seutukunta
Вантаа
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Варкаус
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