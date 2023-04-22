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  5. Lounais-Pirkanmaan seutukunta

Жильё в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

Кийкойнен
2
Ээтся
2
Karkku
1
Suodenniemi
1
Пункалайдун
1
8 объектов найдено
Таунхаус в Кийкойнен, Финляндия
Таунхаус
Кийкойнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Пункалайдун, Финляндия
Таунхаус
Пункалайдун, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Таунхаус в Ээтся, Финляндия
Таунхаус
Ээтся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Таунхаус в Kittilaenmaeki, Финляндия
Таунхаус
Kittilaenmaeki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Таунхаус в Кийкойнен, Финляндия
Таунхаус
Кийкойнен, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Вилла 5 спален в Karkunkylae, Финляндия
Вилла 5 спален
Karkunkylae, Финляндия
8 Количество комнат 1 ванных комнат 220 м² 1/2 Этаж
€ 579,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Suodenniemi, Финляндия
Квартира
Suodenniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира в Ээтся, Финляндия
Квартира
Ээтся, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомн…

Параметры недвижимости в Lounais-Pirkanmaan seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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