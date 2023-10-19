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Дома в Район Восточная Лапландия, Финляндия

Кемиярви
10
11 объектов найдено
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Посио, Финляндия
Дом 4 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Посио, Финляндия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€569,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€111,000
Коттедж 1 спальня с плитой, без ремонта, с meblirovana polnostyu в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 1 спальня с плитой, без ремонта, с meblirovana polnostyu
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 3
Площадь 33 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€72,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€81,000
Дом 4 спальни с террасой, с плитой, с посудомоечной машиной в Кемиярви, Финляндия
Дом 4 спальни с террасой, с плитой, с посудомоечной машиной
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€57,000
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€129,000
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 2 спальни с холодильником, с плитой, с посудомоечной машиной
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€98,000
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 3 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€129,000
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Дом 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€57,000
Коттедж 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с meblirovana polnostyu в Кемиярви, Финляндия
Коттедж 1 комната в хорошем состоянии, с холодильником, с meblirovana polnostyu
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 1
Площадь 36 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€124,000
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Кемиярви, Финляндия
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Кемиярви, Финляндия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€89,000

Типы недвижимости в Район Восточная Лапландия

коттеджи

Параметры недвижимости в Район Восточная Лапландия, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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