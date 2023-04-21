Чешская Республика делится на 13 регионов. Одним из самых развитых и крупных считается Центральная Чехия. Именно здесь располагается столица страны — Прага и сосредоточены ключевые объекты инфраструктуры. Регион также славится красивой природой с преобладанием горных и лесных массивов и большим количеством достопримечательностей, что неизменно притягивает сюда туристов.

Преимущества приобретения жилья в Центральной Чехии

В этом регионе регулярно выставляются на продажу все виды недвижимости. Купить любой из них — значит рационально вложить средства в будущее: в среднем стоимость квадрата в Центральной Чехии увеличивается на 6-10% ежегодно. Это позволяет с выгодой перепродать квартиру или дом в случае необходимости.

Кроме того, на купленной собственности можно получать неплохой доход, сдавая ее в аренду туристам. Поток приезжих здесь наблюдается весь год — Чехия считается одной из самых посещаемых европейских стран.

Другие преимущества покупки недвижимости в данном регионе:

проживание в стране со стабильной экономикой;

развитость инфраструктуры (не только в Праге, но и других городах региона);

хорошая экология за счет близости с лесными массивами и реками.

Какая недвижимость доступна к приобретению

В Центральной Чехии можно купить жилье всех категорий:

квартиры, студии и апартаменты;

дома, коттеджи и особняки;

замки и таунхаусы.

Наиболее дорого стоят квартиры в новостройках. Купить жилую недвижимость в Центральной Чехии такого типа можно по цене 4000-5000 евро за квадрат. В Праге объекты могут стоить дороже на 10-15%.

За дома владельцы просят разные цены: от 1000 до 6000 евро за квадрат. Итоговые расценки зависят от состояния объекта и его расположения. У иностранцев есть возможность приобрести не только дом, но и участок.

Лучшие места для проживания

В этом регионе традиционно пользуется спросом недвижимость в Праге. Она привлекает покупателей своей ликвидностью и удобным расположением.

Рассмотреть покупку жилой и коммерческой недвижимости в Центральной Чехии можно также в курортном городке Подебрады. Здесь в купальный сезон всегда много туристов, что позволяет стабильно зарабатывать на квадратных метрах.

Центральная Чехия хорошо подходит для переезда на ПМЖ, предлагая развитую инфраструктуру и большой выбор комфортабельной недвижимости. Изучить предложения о покупке жилья в этом регионе можно на портале REALTING.