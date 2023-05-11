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Жильё в okres Benesov, Чехия

Влашим
3
17 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Naceradec, Чехия
Квартира 3 спальни
Naceradec, Чехия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€ 116,610
Квартира в Samechov, Чехия
Квартира
Samechov, Чехия
Площадь 1 247 м²
€ 1,318,200
Квартира в Lsteni, Чехия
Квартира
Lsteni, Чехия
Площадь 1 000 м²
€ 821,340
Квартира 2 спальни в Влашим, Чехия
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€ 134,355
Квартира в Odlochovice, Чехия
Квартира
Odlochovice, Чехия
Площадь 110 м²
€ 163,878
Квартира в Тргови-Штепанов, Чехия
Квартира
Тргови-Штепанов, Чехия
Площадь 200 м²
€ 124,800
Квартира в Бенешов, Чехия
Квартира
Бенешов, Чехия
Площадь 130 м²
€ 417,768
Квартира в okres Benesov, Чехия
Квартира
okres Benesov, Чехия
Площадь 85 м²
€ 111,033
Квартира в Tremosnice, Чехия
Квартира
Tremosnice, Чехия
Площадь 100 м²
€ 147,030
Квартира в Дивишов, Чехия
Квартира
Дивишов, Чехия
Площадь 90 м²
€ 190,086
Квартира в Samechov, Чехия
Квартира
Samechov, Чехия
Площадь 52 м²
€ 145,704
Квартира 2 спальни в Влашим, Чехия
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
Комнаты 2
Площадь 55 м²
€ 143,598
Квартира 2 спальни в Влашим, Чехия
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€ 111,540
Квартира 2 спальни в Netvorice, Чехия
Квартира 2 спальни
Netvorice, Чехия
Комнаты 3
Площадь 47 м²
€ 107,484
Квартира в Babice, Чехия
Квартира
Babice, Чехия
Площадь 103 м²
€ 331,617
Квартира в Vlkovec, Чехия
Квартира
Vlkovec, Чехия
Площадь 130 м²
€ 156,624
Дом в Zvestov, Чехия
Дом
Zvestov, Чехия
Площадь 360 м²
€ 197,223

Параметры недвижимости в okres Benesov, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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