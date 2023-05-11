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Realting.com
Чехия
Центральная Чехия
Среднечешский край
okres Benesov
Жильё в okres Benesov, Чехия
Влашим
3
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17 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Naceradec, Чехия
3
90 м²
€ 116,610
Квартира
Samechov, Чехия
1 247 м²
€ 1,318,200
Квартира
Lsteni, Чехия
1 000 м²
€ 821,340
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
2
55 м²
€ 134,355
Квартира
Odlochovice, Чехия
110 м²
€ 163,878
Квартира
Тргови-Штепанов, Чехия
200 м²
€ 124,800
Квартира
Бенешов, Чехия
130 м²
€ 417,768
Квартира
okres Benesov, Чехия
85 м²
€ 111,033
Квартира
Tremosnice, Чехия
100 м²
€ 147,030
Квартира
Дивишов, Чехия
90 м²
€ 190,086
Квартира
Samechov, Чехия
52 м²
€ 145,704
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
2
55 м²
€ 143,598
Квартира 2 спальни
Влашим, Чехия
2
60 м²
€ 111,540
Квартира 2 спальни
Netvorice, Чехия
3
47 м²
€ 107,484
Квартира
Babice, Чехия
103 м²
€ 331,617
Квартира
Vlkovec, Чехия
130 м²
€ 156,624
Дом
Zvestov, Чехия
360 м²
€ 197,223
Параметры недвижимости в okres Benesov, Чехия
с бассейном
недорогая
элитная
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