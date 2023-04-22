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Жильё в okres Beroun, Чехия

Бероун
3
Horovice
2
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Komarov, Чехия
Квартира 2 спальни
Komarov, Чехия
3 Количество комнат 42 м²
€ 112,281
В продажу входит запираемый гараж, который находится в частной собственности, площадью 16,8 …
Квартира в Suchomasty, Чехия
Квартира
Suchomasty, Чехия
86 м²
€ 172,341
Дом полностью отремонтирован и подключен ко всем коммуникациям. Чердак очень просторный, око…
Квартира 2 спальни в Бероун, Чехия
Квартира 2 спальни
Бероун, Чехия
2 Количество комнат 50 м²
€ 156,156
квартира 2+1 с большой лоджией, посл реконструкции, 50м2 на 8 этаже солнечная квартира, парк…
Квартира 2 спальни в Бероун, Чехия
Квартира 2 спальни
Бероун, Чехия
2 Количество комнат 55 м²
€ 146,211
Продается квартира 2 + 1 с меньшим балконом (0,8 м2), которая находится в тихой части города…
Квартира 2 спальни в Horovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Horovice, Чехия
2 Количество комнат 40 м²
€ 135,759
квартира 2+1 40м2 на 2 этаже панельного дома после реконструкции рядом есть все необходимое
Квартира 2 спальни в Бероун, Чехия
Квартира 2 спальни
Бероун, Чехия
3 Количество комнат 54 м²
€ 140,985
квартира 2+кк 54м2 на втором этаже кирпичного дома,где в общей сложности 4 жилых единицы. Вл…
Квартира 2 спальни в Horovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Horovice, Чехия
3 Количество комнат 45 м²
€ 99,216
Квартира 2+кк 45м2 на 2 этаже кирпичного дома Одновременно с квартирой продается гараж, кото…
Квартира в Bubovice, Чехия
Квартира
Bubovice, Чехия
90 м²
€ 199,758
Семейный дом 4 + кк (возраст 10 лет) Бубовице — 4,5 км от выхода 10 на D5 (15 км от Пр…
Квартира в Hyskov, Чехия
Квартира
Hyskov, Чехия
105 м²
€ 368,121
Продажа отдельностоящего дома 4+кк общей площадью 105 квадратных метров, расположен на участ…
Квартира в Karlstejn, Чехия
Квартира
Karlstejn, Чехия
135 м²
€ 311,181
Дом 3+кк после полной реконструкции в 2012г, площадью 135м2, на участке 309м2 С чердака вход…

Параметры недвижимости в okres Beroun, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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