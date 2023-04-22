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Жильё в Пршибрам, Чехия
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5 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат
59 м²
€ 136,110
квартира 3+кк 59м2 после реконструкции Частью реконструкции была замена электро- и водораспр…
Квартира 2 спальни
Пршибрам, Чехия
2 Количество комнат
98 м²
€ 176,748
Продажа квартиры 2+1 98 м2, на 11 этаже в Пршибраме, улица Бродска. Недвижимость после успеш…
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат
60 м²
€ 136,110
Предлагаем вам красивую и солнечную квартиру с двумя лоджиями, после почти полной реконструк…
Квартира 2 спальни
Пршибрам, Чехия
3 Количество комнат
59 м²
€ 148,589
2+кк с балконом именно для вас, в которой сделан капитальный дорогой ремонт. Находится на вт…
Квартира 3 спальни
Пршибрам, Чехия
4 Количество комнат
65 м²
€ 184,380
3+кк полезной площадью 65 м2. В квартире есть лоджия 3 м2 и подвал 2 м2. Квартира расположен…
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