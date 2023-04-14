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Купить недвижимость в Праге, Чехия

421 объект найдено
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 43 м²
€ 190,710
Предлагаем вам красивую, уютную и светлую полностью оборудованную квартиру 2+кк, площадью 43…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 35 м²
€ 202,800
Светлая и практичная квартира 2+кк расположена на верхнем первом этаже многоквартирного дома…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 113 м²
€ 694,200
3+1 apartment with an area of ​​113 m² with two balconies, each with an area of ​​1.8 m², on…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 158 м²
€ 732,810
Nabízíme k prodeji luxusní byt 4+kk s celkovou plochou 158m2, z nich jsou terasa a zahrádka …
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 128 м²
€ 760,500
Spacious 4-kk maisonette (131.3 m2) with two parking spaces located on the 4th floor of the …
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 68 м²
€ 487,110
The 3+kk apartment for sale is located on the seventh floor completely renovated apartment b…
Квартира 3 спальнив Прага, Чехия
Квартира 3 спальни
Прага, Чехия
4 Количество комнат 89 м²
€ 542,100
We offer for sale an exclusive, modern renovated apartment, located in a sought-after locati…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 104 м²
€ 689,910
We offer a beautiful modern apartment 4+kk 104.15 m2, with elevator, balcony 4.13 m2 and bal…
Квартира 4 спальнив Прага, Чехия
Квартира 4 спальни
Прага, Чехия
5 Количество комнат 101 м²
€ 604,500
Spacious 4-kk apartment (101.74 m2) with two parking spaces located on the 1st floor of the …
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 130,650
Квартира без мебели, расположенная на 2-м этаже кирпичного дома, недалеко от станции метро B…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 26 м²
€ 155,610
1+1, 26 м² на 16 этаже панельно-кирпичного дома на улице Чернокостелецка, Прага 10 – Страшни…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 152,100
1+кк 26,2 м2 с балконом 3 м2 на 3 этаже многоквартирного дома с лифтом 2012 года постройки с…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 152,100
Квартира 1+кк, 25,8 м2 с балконом 2,8 м2. Квартира расположена на 2 этаже нового дома с прос…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 148,200
1+кк после реконструкции в популярном районе Праги — Либень. Кухни в квартире нет, поэ…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 155,610
26 м2 + подвал 2 м2 в жилом проекте Rezidence Grébovka в привлекательном месте в Виноградах …
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 53 м²
€ 228,150
Предлагаю на продажу прекрасно расположенную и меблированную 2+кк квартиру в частной собстве…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 54 м²
€ 206,700
2+кк на улице V Holešovičkách в районе Прага 8 – Либень. Квартира расположена на 2 этаже мно…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 40 м²
€ 187,200
2+кк 40м2 расположена на 2-м этаже кирпичного многоквартирного дома + кладовка 4м2 В квартир…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
3 Количество комнат 45 м²
€ 232,830
2+kk в очень популярном месте рядом с парком Na Krejcárku. В квартире площадью 45 м2 два год…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2 Количество комнат 45 м²
€ 233,610
Предлагаем на продажу со вкусом отремонтированную квартиру 2+1 в Голешовицах, на тихой улице…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 31 м²
€ 136,110
1+1 apartment for sale, 31 m2, Pod Labuťkou street, Prague 8. This cozy apartment is located…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2 Количество комнат 58 м²
€ 233,610
Продаем красивую светлую квартиру 2+1 площадью 58 м², в которой сделан ремонт. Квартира отап…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 22 м²
€ 138,060
We offer a 1+kk apartment with a panoramic view of Troy, size 22 m2. An ideal starter apartm…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 29 м²
€ 138,060
Unfurnished apartment located on the 2nd floor of a brick building, near the B Smíchovské ná…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 34 м²
€ 131,820
An investment opportunity near the Pod Korábem park with excellent accessibility to the cent…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 28 м²
€ 126,750
Good investment opportunity. 1+1 apartment in Prague — Vršovice with the potential of …
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 20 м²
€ 140,400
A sunny 1+kk privately owned apartment with a total area of 19.8 m2 is located on the first …
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
2 Количество комнат 26 м²
€ 145,470
Предлагаем на продажу светлую квартиру 1 + кк в одном из самых востребованных районов Брно &…
Квартира 1 спальняв Прага, Чехия
Квартира 1 спальня
Прага, Чехия
1 Количество комнат 29 м²
€ 147,810
Продажа квартиры с ремонтом в личной собственности, пл.1 + 1 с подвалом. Квартира имеет очен…
Квартира 2 спальнив Прага, Чехия
Квартира 2 спальни
Прага, Чехия
2 Количество комнат 30 м²
€ 162,630
Предлагаем на продажу современно отремонтированную и уютную квартиру планировкой 2 + 1 общей…

Параметры недвижимости в Праге, Чехия

с бассейном
недорогая
элитное
Недвижимость в Праге: выгодное капиталовложение для иностранцев

Столица Чехии известна своей изысканной старинной архитектурой, высоким уровнем медицины и низкими налогами. Приобрести недвижимость в Праге — значит сделать выгодное капиталовложение на долгие годы вперед. Купленные здесь апартаменты можно использовать в качестве постоянного жилья или выгодно сдавать в аренду местному населению. Средняя арендная стоимость однокомнатной квартиры в Праге достигает 400-1000 евро в месяц. Окончательная цена зависит от состояния жилья и его расположения.

Почему иностранцам стоит купить недвижимость в Праге?

Для иностранных граждан приобретение жилых и коммерческих объектов в чешской столице имеет свои преимущества:

  • Купленную квартиру всегда можно перепродать по выгодной стоимости. Каждый год цены на жилье в Праге растут в среднем на 10-20%.
  • При покупке недвижимых объектов налог составляет всего 4%. Это намного дешевле, чем в других странах ЕС.
  • Приобретение недвижимости в Праге повышает шансы на получение ВНЖ с последующим правом на ПМЖ. Такие привилегии здесь выдаются не сразу, но чешские власти активно идут навстречу иностранным инвесторам.
Какую лучше приобрести недвижимость в чешской столице?

Прага предлагает покупателям большое разнообразие вариантов. Людям, предпочитающим быть в эпицентре городской жизни, придутся по душе элитные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в центральной части. Там же представлено множество уютных офисов и ресторанов для индивидуальных предпринимателей. Иностранцам, ценящим покой и единение с природой, стоит обратить внимание на комфортабельные коттеджи и особняки в пригороде.

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