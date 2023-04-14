Недвижимость в Праге: выгодное капиталовложение для иностранцев

Столица Чехии известна своей изысканной старинной архитектурой, высоким уровнем медицины и низкими налогами. Приобрести недвижимость в Праге — значит сделать выгодное капиталовложение на долгие годы вперед. Купленные здесь апартаменты можно использовать в качестве постоянного жилья или выгодно сдавать в аренду местному населению. Средняя арендная стоимость однокомнатной квартиры в Праге достигает 400-1000 евро в месяц. Окончательная цена зависит от состояния жилья и его расположения.

Почему иностранцам стоит купить недвижимость в Праге?

Для иностранных граждан приобретение жилых и коммерческих объектов в чешской столице имеет свои преимущества:

Купленную квартиру всегда можно перепродать по выгодной стоимости. Каждый год цены на жилье в Праге растут в среднем на 10-20%.

При покупке недвижимых объектов налог составляет всего 4%. Это намного дешевле, чем в других странах ЕС.

Приобретение недвижимости в Праге повышает шансы на получение ВНЖ с последующим правом на ПМЖ. Такие привилегии здесь выдаются не сразу, но чешские власти активно идут навстречу иностранным инвесторам.

Какую лучше приобрести недвижимость в чешской столице?

Прага предлагает покупателям большое разнообразие вариантов. Людям, предпочитающим быть в эпицентре городской жизни, придутся по душе элитные двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в центральной части. Там же представлено множество уютных офисов и ресторанов для индивидуальных предпринимателей. Иностранцам, ценящим покой и единение с природой, стоит обратить внимание на комфортабельные коттеджи и особняки в пригороде.