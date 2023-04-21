Центральная Чехия - это самый крупный регион Чехии с колоссальным экономическим потенциалом, большой транспортной сетью, развитой инфраструктурой, многочисленными памятниками истории и культуры. Административный центр региона находится в Праге. Стоимость апартаментов в Центральной Чехии напрямую зависит от места расположения недвижимости.
Почему стоит купить квартиру в Центральной Чехии
Приобретение недвижимости - перспективная инвестиция в будущее, так как цена на квартиры стабильно растет. Среди других преимуществ покупки жилья:
- оформление Шенгенской визы по упрощенной схеме;
- существенное увеличение шанса на одобрение заявки на ВНЖ;
- возможность вести бизнес на выгодных условиях.
На первичном и вторичном рынках для покупки доступны все виды жилья. Регион находится в непосредственной близости от столицы, но квартиры здесь стоят значительно дешевле, экологическая обстановка благоприятна, нет излишнего шума и суеты. К наиболее востребованным типам жилья относятся евродвушки, студии и евротрешки.
В административном центре стоимость нового жилья варьируется в диапазоне от 3000 до 5500 евро за квадратный метр. Квартиры на вторичном рынке продаются на 20-30% дешевле. Существенно меньше жилье стоит в дальнем и ближнем пригородах столицы.
Уникальные особенности ЖК региона
Современный ЖК в Центральной Чехии - это комплекс из нескольких красивых домов на 5-8 этажей, построенных из долговечных и экологичных материалов. В каждом доме находится от 30 до 40 квартир разной планировки, территория возле подъезда всегда ухожена, есть детские площадки и велодорожки, в шаговой доступности школы, больницы и магазины.
Резиденции относятся к недвижимости премиум-класса, располагаются в малоэтажных домах с закрытой окружающей территорией. Большинство квартир здесь - это просторные помещения с красивым видом и удобной планировкой.
Центральная Чехия - это безопасный регион для жизни и ведения бизнеса. Здесь можно купить небольшую бюджетную квартиру, современные апартаменты в новостройке, пентхаус в роскошном жилом комплексе или уютную студию. Доступные варианты представлены на сайте REALTING.