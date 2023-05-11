Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Центральная Чехия
Среднечешский край
okres Kladno
Кладно
Жильё в Кладно, Чехия
Очистить
31 объект найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
42 м²
€ 99,450
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
38 м²
€ 99,840
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
39 м²
€ 108,459
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
59 м²
€ 99,450
Квартира 3 спальни
Кладно, Чехия
4
48 м²
€ 136,500
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
42 м²
€ 107,250
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
64 м²
€ 136,110
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
50 м²
€ 116,805
Квартира 3 спальни
Кладно, Чехия
4
77 м²
€ 234,468
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1
30 м²
€ 134,316
Квартира
Кладно, Чехия
103 м²
€ 291,525
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1
28 м²
€ 114,894
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
62 м²
€ 161,226
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
53 м²
€ 156,390
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
59 м²
€ 182,247
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1
33 м²
€ 88,257
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1
32 м²
€ 82,641
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
52 м²
€ 140,205
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
53 м²
€ 140,946
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
2
30 м²
€ 94,068
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
2
€ 98,904
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
1
32 м²
€ 76,050
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
2
39 м²
€ 120,666
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
2
32 м²
€ 109,005
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
42 м²
€ 106,431
Квартира 1 спальня
Кладно, Чехия
2
34 м²
€ 112,008
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
50 м²
€ 125,502
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
2
59 м²
€ 125,736
Квартира 3 спальни
Кладно, Чехия
3
67 м²
€ 130,806
Квартира 2 спальни
Кладно, Чехия
3
49 м²
€ 121,641
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты