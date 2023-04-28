Чехия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Квартира в Чехии
Дом в Чехии
Земельные участки в Чехии
Элитная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Чехии
Отель
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Чехии
Найти агента в Чехии
Агентства недвижимости в Чехии
Агенты в Чехии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Дом
Замок
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Чехия
Центральная Чехия
Среднечешский край
okres Melnik
Neratovice
Жильё в Neratovice, Чехия
Очистить
5 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Квартира 1 спальня
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат
30 м²
€ 105,963
Продажа квартиры 1 + кк в личной собственности, площадью 30,40 м2, на первом этаже четырехкв…
Квартира 1 спальня
Neratovice, Чехия
1 Количество комнат
34 м²
€ 108,771
Продается квартира 1+1 34 m² в пригороде Праги, район Нератовице 11ый этаж панельного дома с…
Квартира
Neratovice, Чехия
154 м²
€ 284,778
семейный дом 154м2 , участок 430м2 Предлагаемый дом подключен к водопроводу, канализации, га…
Квартира 2 спальни
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат
54 м²
€ 150,384
квартира 2+1 54м2+ (3,3 м2 застекленный балкон и 1,3 м2 погреб) на 11 этаже панельного дома,…
Квартира 2 спальни
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат
€ 98,397
Квартира 2+1 60м2 в кирпичном доме, на 5 этаже 25 км от Праги рядом всё необходимое — …
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты