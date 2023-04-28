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Жильё в Neratovice, Чехия

5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Neratovice, Чехия
Квартира 1 спальня
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат 30 м²
€ 105,963
Продажа квартиры 1 + кк в личной собственности, площадью 30,40 м2, на первом этаже четырехкв…
Квартира 1 спальня в Neratovice, Чехия
Квартира 1 спальня
Neratovice, Чехия
1 Количество комнат 34 м²
€ 108,771
Продается квартира 1+1 34 m² в пригороде Праги, район Нератовице 11ый этаж панельного дома с…
Квартира в Neratovice, Чехия
Квартира
Neratovice, Чехия
154 м²
€ 284,778
семейный дом 154м2 , участок 430м2 Предлагаемый дом подключен к водопроводу, канализации, га…
Квартира 2 спальни в Neratovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат 54 м²
€ 150,384
квартира 2+1 54м2+ (3,3 м2 застекленный балкон и 1,3 м2 погреб) на 11 этаже панельного дома,…
Квартира 2 спальни в Neratovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат
€ 98,397
Квартира 2+1 60м2 в кирпичном доме, на 5 этаже 25 км от Праги рядом всё необходимое — …
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