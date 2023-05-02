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  5. okres Melnik

Жильё в okres Melnik, Чехия

Neratovice
5
Мельник
5
13 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Neratovice, Чехия
Квартира 1 спальня
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат 30 м²
€ 105,963
Продажа квартиры 1 + кк в личной собственности, площадью 30,40 м2, на первом этаже четырехкв…
Квартира 3 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 3 спальни
Мельник, Чехия
4 Количество комнат 68 м²
€ 223,080
квартира 3+кк 68м2 на 3 этаже панельного дома панельный дом с новым фасадом с утеплением и 2…
Квартира в Мельник, Чехия
Квартира
Мельник, Чехия
170 м²
€ 241,254
большой дом 5 + 1 / кк с просторными комнатами в Мельнике. в комнатах был произведен капитал…
Квартира 1 спальня в Neratovice, Чехия
Квартира 1 спальня
Neratovice, Чехия
1 Количество комнат 34 м²
€ 108,771
Продается квартира 1+1 34 m² в пригороде Праги, район Нератовице 11ый этаж панельного дома с…
Квартира 3 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 3 спальни
Мельник, Чехия
4 Количество комнат 58 м²
€ 151,086
Продается квартира 3+kk 58 m² в городе Мельник 6ой этаж панельного дома Квартира и дом после…
Квартира в Vehlovice, Чехия
Квартира
Vehlovice, Чехия
57 м²
€ 156,507
семейный дом с планировкой 2 + 1 интерьер после реконструкции и в нем можно жить круглый год…
Квартира в Neratovice, Чехия
Квартира
Neratovice, Чехия
154 м²
€ 284,778
семейный дом 154м2 , участок 430м2 Предлагаемый дом подключен к водопроводу, канализации, га…
Квартира 2 спальни в Neratovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат 54 м²
€ 150,384
квартира 2+1 54м2+ (3,3 м2 застекленный балкон и 1,3 м2 погреб) на 11 этаже панельного дома,…
Квартира 1 спальня в Кралупи-над-Влтавой, Чехия
Квартира 1 спальня
Кралупи-над-Влтавой, Чехия
1 Количество комнат
€ 98,865
Квартира 1+1 34м2 в 20км от Праги, панельный дом,6 этаж из 8, с мебелью Отличное расположени…
Квартира 2 спальни в Neratovice, Чехия
Квартира 2 спальни
Neratovice, Чехия
2 Количество комнат
€ 98,397
Квартира 2+1 60м2 в кирпичном доме, на 5 этаже 25 км от Праги рядом всё необходимое — …
Квартира в cecelice, Чехия
Квартира
cecelice, Чехия
129 м²
€ 228,150
Дом 129 м2 , расстояние до центра Праги — 30 км, 15 минут на машине. Дом после частичн…
Квартира 2 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 2 спальни
Мельник, Чехия
3 Количество комнат 74 м²
€ 116,103
Квартира 2+kk 74 m² в городе Мельник с парковочным местом К квартире принадлежит участок 42м…
Квартира 2 спальни в Мельник, Чехия
Квартира 2 спальни
Мельник, Чехия
3 Количество комнат 56 м²
€ 129,285
Квартира 2+kk 56 m² в городе Мельник 1ый этаж новостройки 2015ого года 5 минут пешком до цен…

Параметры недвижимости в okres Melnik, Чехия

с бассейном
недорогая
элитная
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