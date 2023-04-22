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Жильё в Миловице, Чехия

6 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Миловице, Чехия
Квартира 3 спальни
Миловице, Чехия
4 Количество комнат 62 м²
€ 126,282
квартира 3+кк 62м2 на 2 этаже кирпичного дома Квартира после полной реконструкции В квартире…
Квартира 2 спальни в Миловице, Чехия
Квартира 2 спальни
Миловице, Чехия
3 Количество комнат 43 м²
€ 121,173
Продается квартира 2+kk 43 m² в пригороде Праги — Миловице 2ой этаж дома Квартира и до…
Квартира 2 спальни в Миловице, Чехия
Квартира 2 спальни
Миловице, Чехия
3 Количество комнат 56 м²
€ 147,810
квартира 2+кк 56м2 на 4 этаже кирпичного дома с балконом (1,5м2) + подвальное помещение 3м2 …
Квартира 2 спальни в Миловице, Чехия
Квартира 2 спальни
Миловице, Чехия
3 Количество комнат 43 м²
€ 117,741
квартира 2+кк 43м2 на 5 этаже панельного дома + 2м2 подвальное помещение Дом расположен в ти…
Квартира 2 спальни в Миловице, Чехия
Квартира 2 спальни
Миловице, Чехия
3 Количество комнат 61 м²
€ 135,252
квартира 2+кк 61м2 на 1 этаже кирпичного дома Преимуществом дома является его расположение в…
Квартира 3 спальни в Миловице, Чехия
Квартира 3 спальни
Миловице, Чехия
4 Количество комнат 78 м²
€ 180,687
двухуровневая квартира 3+кк 78м2 + 2 м2 склеп. на 1 этаже кирпичного дома,в деревне Миловице…
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