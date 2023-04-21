Центрально-чешский край — один из тринадцати регионов Чехии. Находится в центральной части страны. Регион славится уникальной природой, чистой экологией и большим количеством старинных замков. Административный центр края — чешская столица Прага.

Что дает приобретение дома в Центральной Чехии

Покупка дома и проживание в этом регионе открывают для владельца выгодные перспективы по нескольким направлениям:

хорошие возможности для трудоустройства — именно в Центральной Чехии сосредоточены все основные филиалы крупных европейских компаний;

возможность обучения в ВУЗах страны на бюджетной основе;

неограниченные возможности для отдыха — можно проводить свободное время в горах, на пляжах или просто осматривая старинные достопримечательности;

получение прибыли от сдачи жилья в аренду туристам, которые прибывают сюда круглогодично (Чехия регулярно входит в ТОП-10 самых посещаемых стран мира).

Разновидности частных домов и их цены

В Центральной Чехии продаются дома на любой вкус. Особый спрос наблюдается на новые двухэтажные постройки. Они продаются на территории всего региона в пригороде городов. Купить дом в Центральной Чехии такого типа можно из расчета 1500-2000 евро за квадрат.

Объекты, построенные более 10 лет назад, оцениваются дешевле. Продавцы просят за них от 800 до 1500 евро за кв. метр. В целом стоимость покупки дома в Центральной Чехии зависит не только от новизны, но и расположения. К примеру, в пригороде Праги недвижимость традиционно стоит дороже остальной на 10-20%.

Где стоит покупать жилье

В Центральной Чехии много уютных и хорошо развитых городов, но безусловно наилучшим решением будет приобретение частного дома на окраине Праги или в ее окрестностях. Отсюда всегда можно быстро добраться в столицу по работе или за покупками.

Помимо Праги, стоит рассмотреть такой город, как Кутна Гора. Он славится уютной атмосферой и большим количеством уникальных достопримечательностей (причислен к объектам ЮНЕСКО). Еще один замечательный город региона — курорт Подебрады. Приобрести здесь дом можно тем, кто желает получать доход от его сдачи в аренду туристам.

Центрально-чешский край — уютный регион в центре Чехии. Отличается красивой природой, удобным расположением и хорошей экологией. Посмотреть дома, продаваемые в этой местности, предлагает площадка REALTING.