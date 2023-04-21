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Продажа домов в Центральной Чехии

okres Praha-vychod
4
okres Kladno
2
okres Praha-zapad
2
okres Pribram
2
Libusin
1
okres Benesov
1
okres Mlada Boleslav
1
12 объектов найдено
Дом 10 спален в Chocnejovice, Чехия
Дом 10 спален
Chocnejovice, Чехия
11 Количество комнат 1 ванных комнат 1 267 м² Количество этажей 3
€ 649,000
I would like to offer you this beautiful house owned by my parents. This work of art is an …
Дом в Stetkovice, Чехия
Дом
Stetkovice, Чехия
96 м²
€ 234,015
Дом в Masecin, Чехия
Дом
Masecin, Чехия
167 м²
€ 468,029
Дом в Stetkovice, Чехия
Дом
Stetkovice, Чехия
96 м²
€ 234,015
Дом в Libusin, Чехия
Дом
Libusin, Чехия
320 м²
€ 838,198
Dovolujeme si Vám nabídnout k prodeji výjimečné luxusní rodinné sídlo s užitnou plochou dom…
Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
129 м²
€ 362,505
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
Дом в Bast, Чехия
Дом
Bast, Чехия
120 м²
€ 309,270
Таунхаус в 15 минутах езды на машине от Праги. Участок 221 м2, площадь дома — 120 м2. …
Дом в Stechovice, Чехия
Дом
Stechovice, Чехия
96 м²
€ 362,505
Предлагаем на продажу небольшой частный дом в 15 минутах от Праги. Кирпичный, одноэтажный дом
Дом в Lounovice, Чехия
Дом
Lounovice, Чехия
120 м²
€ 387,855
Одноэтажный дом в стиле бунгало площадью 120 м2 и участоком в размере 1.120 м2. В доме 4 комнаты
Дом в Zvanovice, Чехия
Дом
Zvanovice, Чехия
129 м²
€ 362,505
Предлагаем четырёх-комнатный одноэтажный дом с участком 599м2 на продажу в 35 км от Праги
Дом в Vrbicany, Чехия
Дом
Vrbicany, Чехия
110 м²
€ 189,423
Дом 110 m², участок 273 m² недалеко от деревни Сланы (17 км от Праги) 4 комнаты с отдельной …
Дом в Zvestov, Чехия
Дом
Zvestov, Чехия
360 м²
€ 197,223
Дом 360 m², участок 1 182 m² возле города Бенешов (30 км от Праги) Дом после капитального ре…

Параметры недвижимости в Центральная Чехия, Чехия

недорогая
элитная

Центрально-чешский край — один из тринадцати регионов Чехии. Находится в центральной части страны. Регион славится уникальной природой, чистой экологией и большим количеством старинных замков. Административный центр края — чешская столица Прага.

Что дает приобретение дома в Центральной Чехии

Покупка дома и проживание в этом регионе открывают для владельца выгодные перспективы по нескольким направлениям:

  • хорошие возможности для трудоустройства — именно в Центральной Чехии сосредоточены все основные филиалы крупных европейских компаний;
  • возможность обучения в ВУЗах страны на бюджетной основе;
  • неограниченные возможности для отдыха — можно проводить свободное время в горах, на пляжах или просто осматривая старинные достопримечательности;
  • получение прибыли от сдачи жилья в аренду туристам, которые прибывают сюда круглогодично (Чехия регулярно входит в ТОП-10 самых посещаемых стран мира).

Разновидности частных домов и их цены

В Центральной Чехии продаются дома на любой вкус. Особый спрос наблюдается на новые двухэтажные постройки. Они продаются на территории всего региона в пригороде городов. Купить дом в Центральной Чехии такого типа можно из расчета 1500-2000 евро за квадрат.

Объекты, построенные более 10 лет назад, оцениваются дешевле. Продавцы просят за них от 800 до 1500 евро за кв. метр. В целом стоимость покупки дома в Центральной Чехии зависит не только от новизны, но и расположения. К примеру, в пригороде Праги недвижимость традиционно стоит дороже остальной на 10-20%.

Где стоит покупать жилье

В Центральной Чехии много уютных и хорошо развитых городов, но безусловно наилучшим решением будет приобретение частного дома на окраине Праги или в ее окрестностях. Отсюда всегда можно быстро добраться в столицу по работе или за покупками.

Помимо Праги, стоит рассмотреть такой город, как Кутна Гора. Он славится уютной атмосферой и большим количеством уникальных достопримечательностей (причислен к объектам ЮНЕСКО). Еще один замечательный город региона — курорт Подебрады. Приобрести здесь дом можно тем, кто желает получать доход от его сдачи в аренду туристам.

Центрально-чешский край — уютный регион в центре Чехии. Отличается красивой природой, удобным расположением и хорошей экологией. Посмотреть дома, продаваемые в этой местности, предлагает площадка REALTING.

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