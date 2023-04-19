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Купить недвижимость в Приборский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Пионер, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат 48 м² 2/2 Этаж
€ 10,023
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…
Домв Прибор, Беларусь
Дом
Прибор, Беларусь
78 м²
€ 15,945
Домв Приборский сельский Совет, Беларусь
Дом
Приборский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 18,223
Дача в Приборе в экологически чистом месте, звоните прямо сейчас!   Уютный кирпичн…

Параметры недвижимости в Приборский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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