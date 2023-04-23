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Квартиры в Гомельской области, Беларусь
Гомель
210
Мозырь
44
Речица
12
Калинковичи
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315 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 27,937
Трёхкомнатная квартира в центральной части города (универмаг Гомель). Хороший ремонт, замене…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
107 м²
3/4 Этаж
€ 36,047
Просторная 3-х комнатная квартира на третьем этаже 4-х этажного дома. В квартире произведен …
Квартира
Ерёмино, Беларусь
94 м²
€ 7,209
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
38 м²
1/5 Этаж
€ 18,925
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
7/9 Этаж
€ 37,850
Продается отличная 2-комнатная квартира в центре города с качественным ремонтом. Дом кирпичн…
Квартира 4 комнаты
Гомель, Беларусь
4 Количество комнат
63 м²
2/5 Этаж
€ 37,850
Просторная квартира с отличным ремонтом в живописном месте г. Гомеля! ―――――――――――――――――…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
7/9 Этаж
€ 35,146
Квартира 2 комнаты
Пионер, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
2/2 Этаж
€ 9,913
Квартира состоит из 2х изолированных комнат пл.17 кв.м и 14.6 кв.м, выходящих на обе стороны…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
8/9 Этаж
€ 34,696
Продается просторная 3-х комнатная квартира в Новобелицком районе, в районе завода Сан…
Квартира 2 комнаты
Урицкое, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
1/5 Этаж
€ 19,826
Продаётся светлая, просторная, двухкомнатная квартира в Советском районе, мкр. Энергетиков, …
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
36 м²
1/18 Этаж
€ 24,332
Продается новая 1 комнатная квартира в одном из самых востребованных районов Гомеля. Новый д…
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
91 м²
2/2 Этаж
€ 85,613
Продается просторная квартира в новом жилом комплексе состоящим из 3 таунхаусов. Комплекс на…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
37 м²
3/5 Этаж
€ 22,079
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
9/9 Этаж
€ 32,893
Продается 2-х комнатная квартира на 9-м этаже 9-ти этажного дома в Новобелицком районе город…
Квартира 2 комнаты
Сосновоборский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
2/2 Этаж
€ 4,506
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
52 м²
10/10 Этаж
€ 36,047
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
5/5 Этаж
€ 23,431
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
5/9 Этаж
€ 27,937
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 23,881
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
1/9 Этаж
€ 33,344
Продается 3-х комнатная квартира ул. Чечерская,9 на 1-ом этаже 9-этажного дома. …
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
4/5 Этаж
€ 24,783
Квартира 2 комнаты
Коммунаровский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 18,024
Продается 2-комн. квартира в а/г Коммунар, ул. Гомельская, д.1, Буда- Кошелевски…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
3/14 Этаж
€ 35,146
Продается 1-комнатная квартира по улице пр. Речицкий, 142 с современным ремонтом…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
33 м²
9/9 Этаж
€ 21,628
Уютная и светлая однокомнатная квартира на 9 этаже 9-ти этажного панельного дома. Квартира о…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
2/9 Этаж
€ 25,684
Продается уютная светлая 1-комнатная квартира по адресу ул. Свиридова, д. 41 в Волотове. &nb…
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
49 м²
3/4 Этаж
€ 36,498
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 19,826
Квартира 3 комнаты
Гомель, Беларусь
3 Количество комнат
65 м²
8/9 Этаж
€ 45,059
Продаётся просторная, светлая трехкомнатная квартира в кирпичном доме общей площадью 65 кв.м…
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
1 Количество комнат
35 м²
16/16 Этаж
€ 18,925
Просторная светлая однокомнатная квартира в доме малосемейного типа. Косметический ремонт, и…
Квартира 2 комнаты
Гомель, Беларусь
2 Количество комнат
48 м²
3/5 Этаж
€ 24,783
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