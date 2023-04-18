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Купить недвижимость в Улуковский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
175 м²
€ 68,652
Поможем выгодно продать ВАШУ недвижимость. ООО «Агентство недвижимости «КУБ&raqu…
Домв Берёзки, Беларусь
Дом
Берёзки, Беларусь
23 м²
€ 6,865
Продаётся хороший 2-ух этажный кирпичный дом с верандой и земельный участок. Участок ровный …
Домв Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
22 м²
€ 6,408
Продажа дачного дома СТ Березки-1 на земельном участке площадью 7,4сот. Отличное расположени…
Домв Улуковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
9 м²
€ 3,661
Участок в СТ «Металлург-4» (4сотки) с небольшим домиком 7м2 от Гомеля 9км. Земля…

Параметры недвижимости в Улуковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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