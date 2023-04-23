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Дома в Гомельской области, Беларусь
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141 объект найдено
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Дом
Руднемаримоновский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 28,387
Продается жилой дом, в экологически чистом районе д.Рудня -Маримонова. Рядом &nb…
Дом
Улуковский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 21,178
Продается дачный двухэтажный дом с участком 6 соток в Кленках ( с/с Улуков…
Дом
Речица, Беларусь
€ 31,541
Предлагаем к продаже жилой дом в центре города по улице Калинина в г. Речица Гомельской обла…
Коттедж
Гомель, Беларусь
262 м²
€ 162,213
Продаётся энергоэффективный дом в спальном районе. К постройке дома подходили с умом (всё пр…
Дом
Радужский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 10,814
А на даче – все иначе! Небо выше! Солнце ярче… В продаже дачный уча…
Дом
Долголесский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 16,221
Продаётся 2-х этажная дача в кирпичном исполнении. Окна ПВХ, дверь входная металлическая.&nb…
Таунхаус
Гомель, Беларусь
91 м²
€ 85,613
Продается просторная квартира в новом жилом комплексе состоящим из 3 таунхаусов. Комплекс на…
Дом
Гомель, Беларусь
97 м²
€ 24,332
Дом
Гомель, Беларусь
229 м²
Цена по запросу
Одинокий дом срочно ищет заботливого хозяина! Расположен в тихом уютном уголке города, в жил…
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
Дом
Жмуровка, Беларусь
116 м²
€ 27,036
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Комсомольская в д. Жмуровка Р…
Дом
Гомель, Беларусь
138 м²
€ 46,862
Продается жилой бревенчатый дом. Дом с газовым отоплением, централизованный водо…
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 14,870
Дом за городом стоит, Часто многое таит, Но считают, что удача, У кого есть летом дача.! В п…
Дом
Бронное, Беларусь
96 м²
€ 20,727
Предлагаем к продаже одноэтажный жилой дом, находящийся по ул. Мира в д. Бронное Речицкого р…
Дом
Житковичи, Беларусь
100 м²
€ 17,123
Продается одноэтажный жилой дом из бруса 1983 года постройки, общей площадью - 99,66 кв.м с …
Дом
Перерост, Беларусь
42 м²
€ 5,407
Продается жилой кирпичный дом, в экологически чистом агрогородке Перерост. Рядом…
Дом
Гомель, Беларусь
86 м²
€ 36,047
Дом расположен в тихом, уютном, комфортном месте города Гомеля. Транспортные остановки в пре…
Дом
Гомель, Беларусь
62 м²
€ 26,945
Продается жилой дом в г. Гомель, пр-д Свердловский 3-й. Дом - деревянный сруб 1977 гп. с тре…
Дом
Гомель, Беларусь
71 м²
€ 47,763
Продается одноквартирный одноэтажный жилой дом в Новобелицком районе г.Гомеля, ул. Высокая (…
Дом
Терешковичский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 28,387
В СТ, продаётся дом с земельным участком в 6-и километрах от Кристалла. Крепкий двухэтажный …
Дом
Гомель, Беларусь
173 м²
€ 67,589
Добротный жилой дом 173 м2 в Железнодорожном р-не г. Гомеля. м-н. Прудок ул. Яговкина.…
Дом
Грабовский сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 2,884
Продается дачный домик в СТ "Радуга", Грабовский с/совет, Черниговское направление…
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 18,024
Продается дом в пригороде Гомеля в деревне Уза. Расположен он в шаговой доступности от остан…
Коттедж
Мозырь, Беларусь
404 м²
€ 148,696
Коттедж, расположенный по адресу Гомельская обл., Мозырьский р-н, г. Мозырь, ул. Нелидова&nb…
Дом
Гомель, Беларусь
74 м²
€ 45,059
Коттедж
Гомель, Беларусь
229 м²
€ 99,130
Современный коттедж в посёлке Победа. Строительство: 2009-2014 гг. Фундамент: жб блоки. Стен…
Дом
Гомель, Беларусь
164 м²
€ 121,660
Продается современный дом 163.6 м2 общей площади в экологически чистом районе Гомеля. …
Дом
Гомель, Беларусь
99 м²
€ 29,739
Продается дом в Новобелицком районе общей площади 99 м2. В доме заменены окна, есть гараж, т…
Дом
Тереничи, Беларусь
98 м²
€ 24,332
Гарантия безопасности сделки и полное юридическое сопровождение! Еще не продали или хотите о…
Дом
Бобовичский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 13,968
Продается незавершенное законсервированное строение в ближайшем пригороде г. Гомеля Готовый …
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