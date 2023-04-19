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Купить недвижимость в Зябровский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Коренёвка, Беларусь
Дом
Коренёвка, Беларусь
70 м²
€ 8,200
Продаётся дачный дом в хорошем состоянии. Дом блочный, утеплен, установлены все новые окна П…
Домв Зябровка, Беларусь
Дом
Зябровка, Беларусь
32 м²
€ 5,922

Параметры недвижимости в Зябровский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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