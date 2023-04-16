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Купить квартиру в Bezirk Baden, Австрия

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16 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Линдабрун, Австрия
Квартира 4 комнаты
Линдабрун, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 101 м²
€ 359,000
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА Этот современный дуплекс расположен на очень тихой улице в …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 308,298
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 549,366
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты св…
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 424,814
Giardino residential park In the Giardino Oberwaltersdorf residential park, you can choose …
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 100 м²
€ 436,868
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 400,708
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 288,209
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 84 м²
€ 428,832
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 336,423
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 100 м²
€ 469,010
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 477,045
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 336,423
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 497,134
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Квартира 3 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 3 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 400,708
Жиардино жилой парк В жилом парке Giardino Oberwaltersdorf вы можете выбрать апартаменты сво…
Квартира 4 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 4 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 97 м²
€ 489,099
Жиардино жилой парк В жилом парке Джардино вы можете выбрать из 16 садовых, 20-этажных и 16 …
Квартира 2 комнатыв Обервальтерсдорф, Австрия
Квартира 2 комнаты
Обервальтерсдорф, Австрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 292,227

Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

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