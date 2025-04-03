Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Синтра
  4. Жилая
  5. Особняк
  6. Вид на горы

Особняки с видом на горы в Синтра, Португалия

Особняк Удалить
Очистить
1 объект найдено
Особняк 8 спален в Sintra, Португалия
Особняк 8 спален
Sintra, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Эта выдающаяся недвижимость расположена в природном парке Синтра-Кашкайш, который является о…
$6,00 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Синтра, Португалия

с гаражом
с видом на море
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов