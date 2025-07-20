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Дома с гаражом в Sintra, Португалия

3 объекта найдено
Дом 3 спальни в Sintra, Португалия
Дом 3 спальни
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 288 м²
Современный дом с 3 люксовыми спальнями в охраняемом кондоминиуме в Албарраке. Просторная го…
$1,17 млн
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Вилла в Sintra, Португалия
Вилла
Sintra, Португалия
Количество спален 3
Площадь 187 м²
Расположенный в Rio de Mouro, все более популярном районе, Quinta da Azenha сочетает в себе …
$802,372
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Особняк 8 спален в Sintra, Португалия
Особняк 8 спален
Sintra, Португалия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 1 100 м²
Количество этажей 2
Эта выдающаяся недвижимость расположена в природном парке Синтра-Кашкайш, который является о…
$6,00 млн
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