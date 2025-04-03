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Дуплексы с террасой в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 2 спальни в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
$527,177
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Параметры недвижимости в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия

с гаражом
с садом
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Недорогая
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