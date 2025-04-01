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Виллы с террасой в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

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1 объект найдено
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Вилла с балконом, с кондиционером, с террасой
Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Вила расположенна между идиллической средневековым  Obidos и красивым городом Caldas da Rain…
$405,662
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Параметры недвижимости в Santa Maria Sao Pedro e Sobral da Lagoa, Португалия

с гаражом
с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
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