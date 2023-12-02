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Жильё в Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo, Португалия

1 объект найдено
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с бытовой техникой в Perafita, Португалия
Квартира 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с бытовой техникой
Perafita, Португалия
Количество спален 3
Площадь 146 м²
Квартира в новом комплексе Aldeia do Paraiso, расположенном в тихом жилом районе, всего в 2 …
€525,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Perafita Lavra e Santa Cruz do Bispo, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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