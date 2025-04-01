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Купить квартиру в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Oeiras, Португалия
Квартира 2 спальни
Oeiras, Португалия
Количество спален 2
Площадь 96 м²
Turquesa  -  это уникальный жилой кондоминиум, в котором царят краски природы, а апартаменты…
$524,657
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Параметры недвижимости в Oeiras e Sao Juliao da Barra Paco de Arcos e Caxias, Португалия

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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