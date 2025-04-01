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Купить квартиру в Marvila, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Marvila, Португалия
Квартира 3 спальни
Marvila, Португалия
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Совершенно новая  квартира 3 спальни площадью 153 кв.м. с парковкой и садом площадью 44 кв.м…
$865,287
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Параметры недвижимости в Marvila, Португалия

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