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Купить квартиру в Marvila, Португалия

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3 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 4 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 139 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$1,20 млн
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Квартира 2 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 2 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$563,310
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Квартира 2 комнаты в Marvila, Португалия
Квартира 2 комнаты
Marvila, Португалия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Новый комплекс расположен на берегу реки Тежу в Лиссабоне, разработан известный итальянским …
$470,895
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Параметры недвижимости в Marvila, Португалия

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