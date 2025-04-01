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Купить квартиру в Lourinha, Португалия

Lourinha e Atalaia
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2 объекта найдено
Пентхаус с балконом, с кондиционером, с видом на море в Lourinha, Португалия
Пентхаус с балконом, с кондиционером, с видом на море
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 235 м²
Современная и роскошная квартира в превосходном месте с панорамным видом на Атлантический ок…
$1,03 млн
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Квартира 1 спальня в Lourinha, Португалия
Квартира 1 спальня
Lourinha, Португалия
Количество спален 1
Площадь 84 м²
Квартира 1 спальня с видом на океан, на первой линии Praia da Areia Branca.Планировка: 1 спа…
$313,712
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Параметры недвижимости в Lourinha, Португалия

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с садом
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
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