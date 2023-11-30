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Дуплексы в Estrela, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном в Estrela, Португалия
Дуплекс 3 спальни с кондиционером, с террасой, с бассейном
Estrela, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Просторная двуэтажная квартира 238 м2 с огромной террасой и потрясающим видом на реку Тежу.П…
€1,15 млн
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Параметры недвижимости в Estrela, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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