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Земельные участки в Conceicao e Estoi, Португалия

3 объекта найдено
Земельные участки в Conceicao e Estoi, Португалия
Земельные участки
Conceicao e Estoi, Португалия
Площадь 77 м²
Земля с домом, дом имеет 3 комнаты и 5 пролетов, а также хижину и сеновал. Вставлен в землю…
€270,000
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Земельные участки в Conceicao e Estoi, Португалия
Земельные участки
Conceicao e Estoi, Португалия
Городской земельный участок площадью 8250 м2 с разрешением на проект надела или строительств…
€460,000
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Земельные участки в Conceicao e Estoi, Португалия
Земельные участки
Conceicao e Estoi, Португалия
Площадь 159 м²
Земельный участок общей площадью 20040м2 и возможной площадью имплантации 600м2 для строител…
€520,000
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