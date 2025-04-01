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Купить квартиру в Conceicao e Estoi, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 6 комнат в Conceicao e Estoi, Португалия
Квартира 6 комнат
Conceicao e Estoi, Португалия
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$236,907
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Conceicao e Estoi, Португалия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов