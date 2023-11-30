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Дуплексы в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

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2 объекта найдено
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 2
Площадь 95 м²
Двухуровневая квартира с 2спальнями, площадью 95 кв. м, расположена в новом комплексе, котор…
€291,000
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Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Дуплекс 1 спальня с балконом, с кондиционером, в центре города
Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия
Количество спален 1
Площадь 83 м²
Квартира 1 спальня дуплекс площадью 73 кв. м, и балконом 10 м2   в обновленном здании, распо…
€383,640
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Параметры недвижимости в Cedofeita Santo Ildefonso Se Miragaia Sao Nicolau e Vitoria, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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