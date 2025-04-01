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Дуплексы возле озера в Belem, Португалия

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1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни в Belem, Португалия
Дуплекс 3 спальни
Belem, Португалия
Количество спален 3
Площадь 238 м²
Новая квартира3 спальни  в жилом комплексе Belém RiversideКомплекс расположен на первой лини…
$1,25 млн
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Параметры недвижимости в Belem, Португалия

с гаражом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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