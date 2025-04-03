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Купить квартиру в Beato, Португалия

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Beato, Португалия
Квартира 1 спальня
Beato, Португалия
Количество спален 1
Площадь 71 м²
Проект комплекса создал Ренцо Пиано, итальянский архитектор, удостоенный Притцкеровской прем…
$594,848
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Параметры недвижимости в Beato, Португалия

с садом
с видом на море
Недорогая
Элитная
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов