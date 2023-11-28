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Жильё в Azeitao, Португалия

1 объект найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Azeitao, Португалия
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Azeitao, Португалия
Количество спален 4
Площадь 176 м²
Строящаяся вилла находится в частном кондоминиуме Casas de Azeitão.Завершение работ прогнози…
€620,000
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