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Коммерческая недвижимость в Avenidas Novas, Португалия

2 объекта найдено
Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом в Avenidas Novas, Португалия
Офис с лифтом, с кондиционером, с гаражом
Avenidas Novas, Португалия
Здание расположено в Авенидасе Новас, всего в 3 км от Marqu & ecirc; с де Помбал. Он располо…
Цена по запросу
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Коммерческая в Лиссабон, Португалия
Коммерческая
Лиссабон, Португалия
Площадь 96 м²
Количество этажей 10
Полностью отреставрированный современный проект располагается в элегантном оживленном районе…
€515,000
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