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Пентхаусы в Arroios, Португалия

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1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой в Arroios, Португалия
Пентхаус 4 спальни с балконом, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 4
Площадь 210 м²
В центре проспекта Avenida Almirante Reis в Лиссабоне находится этот фантастический двухуров…
€850,000
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Параметры недвижимости в Arroios, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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