Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Португалия
  3. Жилая
  4. Arroios
  5. Дуплексы

Дуплексы в Arroios, Португалия

Дуплекс В архив
Очистить
1 объект найдено
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Arroios, Португалия
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Arroios, Португалия
Количество спален 3
Площадь 155 м²
Квартира продается полностью отремонтированной и оборудованной, под ключ..Отделка высокого к…
€750,000
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Arroios, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти