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Жильё в Areeiro, Португалия

2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Areeiro, Португалия
Квартира 2 спальни
Areeiro, Португалия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
€750,000
в месяц
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Квартира 1 спальня с террасой в Areeiro, Португалия
Квартира 1 спальня с террасой
Areeiro, Португалия
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Апартаменты с одной спальней Т1 площадью 59,50m² и террасой 50,10m² в новом жилом комплексе …
€480,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Areeiro, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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