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Дуплексы в Алентежу, Португалия

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2 объекта найдено
Дуплекс в Сетубал, Португалия
Дуплекс
Сетубал, Португалия
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Дуплекс в самом центре города Сетубала, в тихом районе, но в то же время в самом центре горо…
€295,000
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Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Дуплекс 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Seixal Arrentela e Aldeia de Paio Pires, Португалия
Количество спален 2
Площадь 200 м²
Двухуровневая квартира с 2 спальнями, площадью 129 м², с террасой 65 м², общей площадью балк…
€483,000
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Параметры недвижимости в Алентежу, Португалия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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