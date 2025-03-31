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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Пётркув-Трыбунальски, Польша

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в Пётркув-Трыбунальски, Польша
Квартира 1 комната
Пётркув-Трыбунальски, Польша
Число комнат 1
Площадь 33 м²
Аренда: 1500 злотых с местом в подземном гараже Полный месячный тариф: 2300 злотых + электри…
$360
в месяц
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Агентство
Etalon Estate Group
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