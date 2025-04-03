Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Польша
  3. gmina Skala
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в gmina Skala, Польша

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Скала, Польша
Квартира 3 комнаты
Скала, Польша
Число комнат 3
Площадь 46 м²
Приглашаю вас ознакомиться с предложением 3-комнатной квартиры, расположенной на персоне Гер…
$189,484
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Etalon Estate Group
Языки общения
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в gmina Skala, Польша

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов