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Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре

Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,421
;
14
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О комплексе

ID ПРОЕКТА: 
CP-799
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
35% первоначальный взнос и оставшаяся сумма в рассрочку без наценок до сдачи проекта.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ: Кипр/Кирения
Расстояние до города Лефкоша - 25 км.
Аэропорт Эрджан - 15 км

ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ КВАРТИР:
2+1 - 85 м² - 125 000 GBP

СРОКИ:
, Дата завершения строительства: Готовность к проживанию

ФАКУЛЬТЕТЫ:
Парковочные места

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Мы регулярно организуем инспекционные поездки, в ходе которых предлагаем Вам двухдневное проживание, трансфер из аэропорта и посещение вместе с Вами всех заинтересовавших Вас объектов.
 (Разумеется, без обязательств и бесплатно) Просто свяжитесь с нами и запишитесь на следующий тур! 

О СЕВЕРНОМ КИПРЕ
Коммерческая недвижимость расположена в Кирении. Кирения - один из самых развитых городов острова Кипр как с точки зрения туризма, так и с точки зрения деловой сети. В городе имеются все виды удобств. Кроме того, в городе расположены пять университетов и около сотни гостиниц.

Дополнительно

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Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 95.0
Цена за м², EUR 1,510
Цена квартиры, EUR 143,421
Местонахождение новостройки
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра

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Цена по запросу
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Шикарные 3-комнатные апартаменты на Кипре
Агирда, Турецкая Республика Северного Кипра
от
€143,421
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