Камерун находится в Центральной Африке. В нем проживает население более 28 млн человек. При этом большая их часть проживает не в сельской местности, а в городах благодаря мерам правительства по урбанизации страны. Крупнейшими городами являются Дуала и Яунде, и покупка недвижимости в Камеруне чаще всего происходит именно в этих двух агломерациях.

Особенности приобретения жилья в Камеруне

Недвижимость в Камеруне для иностранцев открыта к продаже, но с ограничениями: прямое владение землей в пограничных зонах запрещено, а для крупных инвестиций требуется одобрение правительства. Иностранцы могут покупать объекты в жилых комплексах или арендовать землю на 99 лет.

Для проведения покупок виза не нужна, но она потребуется для долгосрочного пребывания в стране. Рекомендуется привлекать местного юриста, чтобы избежать мошенничества — распространены случаи подделки документов.

Чтобы купить недвижимость в Камеруне, нужны паспорт покупателя, договор купли-продажи (deed of conveyance), нотариально заверенная опись и план участка (survey plan). Транзакция всегда проходит через нотариуса — его присутствие обязательно, иначе документ признается недействительным.

Цены на недвижимость в Камеруне

Стоимость жилья в Камеруне в основном зависит от типа жилья. Рынок недвижимости динамично развивается, с фокусом на вторичный сегмент и новые жилые комплексы. Доступны варианты от бюджетных домов в пригородах до элитных апартаментов в столицах. На долю вторички приходится около 70% сделок.

Средние цены недвижимость в Камеруне:

Город Квартира в центре (USD/м²) Квартира за городом (USD/м²) Дом в пригороде (USD/м²) Дуала 1800–2200 800–1200 900–1500 Яунде 1700–2000 700–1200 900–1300 Лимбе 1200–1600 500–900 700–1200 Бафуссам 900–1300 400–800 600–1100

В каких регионах Камеруна покупать недвижимость для жизни и инвестиций

Купить жилье в Камеруне проще всего в крупных городах, так как там легче найти специалистов по юридическому сопровождению сделки. Наиболее популярным вариантом является Дуала. Город считается экономической столицей за счет наличия крупнейшего в стране морского порта. Здесь высокий спрос на офисы и апартаменты, а цены растут на 5-7% ежегодно; аренда приносит 8% доходности.

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