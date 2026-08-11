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Жилье в Камеруне

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3 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 8 комнат в Яунде, Камерун
Многоуровневые квартиры 8 комнат
Яунде, Камерун
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
ВЕДОМОСТИ - БАСТОС ЯОУНДЕСтроительство для продажи - Бастос ЯундеКонтакты Whats Приложение/т…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Communaute urbaine de Douala, Камерун
Дуплекс 4 комнаты
Communaute urbaine de Douala, Камерун
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Идеальный дуплекс с классом.Верхняя часть имеет большую террасу с видом на город / город.Зда…
Цена по запросу
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Дуплекс 4 комнаты в Yassa Bakoko, Камерун
Дуплекс 4 комнаты
Yassa Bakoko, Камерун
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается Кула Камерун Ясса Город Чирак▪️Тип здания R+1 Строится для продажиСостоит из 3 еди…
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Параметры недвижимости в Камеруне

с гаражом
с террасой
Недорогая
Элитная

Камерун находится в Центральной Африке. В нем проживает население более 28 млн человек. При этом большая их часть проживает не в сельской местности, а в городах благодаря мерам правительства по урбанизации страны. Крупнейшими городами являются Дуала и Яунде, и покупка недвижимости в Камеруне чаще всего происходит именно в этих двух агломерациях.

Особенности приобретения жилья в Камеруне

Недвижимость в Камеруне для иностранцев открыта к продаже, но с ограничениями: прямое владение землей в пограничных зонах запрещено, а для крупных инвестиций требуется одобрение правительства. Иностранцы могут покупать объекты в жилых комплексах или арендовать землю на 99 лет.

Для проведения покупок виза не нужна, но она потребуется для долгосрочного пребывания в стране. Рекомендуется привлекать местного юриста, чтобы избежать мошенничества — распространены случаи подделки документов.

Чтобы купить недвижимость в Камеруне, нужны паспорт покупателя, договор купли-продажи (deed of conveyance), нотариально заверенная опись и план участка (survey plan). Транзакция всегда проходит через нотариуса — его присутствие обязательно, иначе документ признается недействительным.

Цены на недвижимость в Камеруне

Стоимость жилья в Камеруне в основном зависит от типа жилья. Рынок недвижимости динамично развивается, с фокусом на вторичный сегмент и новые жилые комплексы. Доступны варианты от бюджетных домов в пригородах до элитных апартаментов в столицах. На долю вторички приходится около 70% сделок.

Средние цены недвижимость в Камеруне:

Город Квартира в центре (USD/м²)

Квартира за городом (USD/м²)

Дом в пригороде (USD/м²)
Дуала 1800–2200 800–1200 900–1500
Яунде 1700–2000 700–1200 900–1300
Лимбе 1200–1600 500–900 700–1200
Бафуссам 900–1300 400–800 600–1100

В каких регионах Камеруна покупать недвижимость для жизни и инвестиций

Купить жилье в Камеруне проще всего в крупных городах, так как там легче найти специалистов по юридическому сопровождению сделки. Наиболее популярным вариантом является Дуала. Город считается экономической столицей за счет наличия крупнейшего в стране морского порта. Здесь высокий спрос на офисы и апартаменты, а цены растут на 5-7% ежегодно; аренда приносит 8% доходности.

Другие популярные места Камеруна:

  • Яунде. Политический центр, в котором расположен квартал для дипломатических представителей (Bastos).
  • Лимбе. Прибрежный город, особенно популярный среди туристов.
  • Бафусам. Город расположен в горах западного региона и подходит для спокойной жизни и ведения агробизнеса.
  • Криби. Элитный курорт на Атлантике для жизни состоятельных инвесторов.

Часто задаваемые вопросы о недвижимости Камеруна

Сколько в среднем нужно потратить на покупку жилья в Камеруне?

Цены на кв. метр варьируются от 500 до 1000 евро. По таким расценкам можно приобрести квартиру в центре крупного города или дом в пригороде.
Стоимость жилья в Камеруне может быть дороже рынка только у апартаментов в новых зданиях с развитой внутренней инфраструктурой. Цена квадрата у них выше на 10-20%.

В каких городах лучше совершить покупку недвижимости в Камеруне?

Комфортное проживание гарантируется в Яунде и Дуала. Это крупные мегаполисы с множеством социальных, исторических и коммерческих объектов. Если приобрести жилье в центре этих городов, можно получать хорошую прибыль от его сдачи в аренду.

О каких ограничениях и условиях нужно знать иностранным лицам, собирающимся купить недвижимость в Камеруне?

Зарубежные граждане могут приобретать объекты на равных правах с резидентами. Ограничений и специальных условий нет. Для покупки нужно иметь загранпаспорт.

Ведется ли продажа жилья в Камеруне без присутствия покупателя?

Да, дистанционно можно приобрести любой объект. Интересы покупателя разрешается представлять лицу с нотариально заверенной доверенностью.
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