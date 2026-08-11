Камерун находится в Центральной Африке. В нем проживает население более 28 млн человек. При этом большая их часть проживает не в сельской местности, а в городах благодаря мерам правительства по урбанизации страны. Крупнейшими городами являются Дуала и Яунде, и покупка недвижимости в Камеруне чаще всего происходит именно в этих двух агломерациях.
Особенности приобретения жилья в Камеруне
Недвижимость в Камеруне для иностранцев открыта к продаже, но с ограничениями: прямое владение землей в пограничных зонах запрещено, а для крупных инвестиций требуется одобрение правительства. Иностранцы могут покупать объекты в жилых комплексах или арендовать землю на 99 лет.
Для проведения покупок виза не нужна, но она потребуется для долгосрочного пребывания в стране. Рекомендуется привлекать местного юриста, чтобы избежать мошенничества — распространены случаи подделки документов.
Чтобы купить недвижимость в Камеруне, нужны паспорт покупателя, договор купли-продажи (deed of conveyance), нотариально заверенная опись и план участка (survey plan). Транзакция всегда проходит через нотариуса — его присутствие обязательно, иначе документ признается недействительным.
Цены на недвижимость в Камеруне
Стоимость жилья в Камеруне в основном зависит от типа жилья. Рынок недвижимости динамично развивается, с фокусом на вторичный сегмент и новые жилые комплексы. Доступны варианты от бюджетных домов в пригородах до элитных апартаментов в столицах. На долю вторички приходится около 70% сделок.
Средние цены недвижимость в Камеруне:
|Город
|Квартира в центре (USD/м²)
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Квартира за городом (USD/м²)
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Дом в пригороде (USD/м²)
|Дуала
|1800–2200
|800–1200
|900–1500
|Яунде
|1700–2000
|700–1200
|900–1300
|Лимбе
|1200–1600
|500–900
|700–1200
|Бафуссам
|900–1300
|400–800
|600–1100
В каких регионах Камеруна покупать недвижимость для жизни и инвестиций
Купить жилье в Камеруне проще всего в крупных городах, так как там легче найти специалистов по юридическому сопровождению сделки. Наиболее популярным вариантом является Дуала. Город считается экономической столицей за счет наличия крупнейшего в стране морского порта. Здесь высокий спрос на офисы и апартаменты, а цены растут на 5-7% ежегодно; аренда приносит 8% доходности.
Другие популярные места Камеруна:
- Яунде. Политический центр, в котором расположен квартал для дипломатических представителей (Bastos).
- Лимбе. Прибрежный город, особенно популярный среди туристов.
- Бафусам. Город расположен в горах западного региона и подходит для спокойной жизни и ведения агробизнеса.
- Криби. Элитный курорт на Атлантике для жизни состоятельных инвесторов.